40 monologues de Shakespeare, par 40 acteurs, à 40 endroits

C’est grâce à son passage en immersion française, «il y a plus de 35 ans maintenant», et ses séjours à Montréal que la Terre-Neuvienne d’origine peut s’exprimer avec nous dans un français tout à fait correct, bien qu’elle le juge elle-même un peu «rouillé».

Réagir à la pandémie

L’idée de The Power of One prend forme dès avril 2020, et répond à un besoin d’agir ou de réagir face à la situation incertaine provoquée par la crise sanitaire.

«En mars et avril, je trouvais la situation terrifiante et difficile. J’ai eu beaucoup de conversations avec les autres compagnies (de théâtre), on se disait: « on est tristes, on a peur, mais on est ensemble ». On sentait qu’il fallait faire quelque chose. En tant qu’artistes, on était forcés de faire quelque chose, car on avait besoin de comprendre et donner un sens à ce qui se passait», raconte la directrice artistique.

Ce projet de grande envergure – de la superficie de la province, soit plus de 300 000 km² – est donc une réponse à l’obligation de réinventer le théâtre. «Bien que j’aie beaucoup travaillé avec Zoom pour des répétitions de théâtre, j’ai rapidement exclu l’idée de l’utiliser pour des représentations publiques. Ce n’est pas un lieu pour offrir une expérience de théâtre optimale au public», souligne Danielle Irvine.

Un théâtre d’été

Que proposer aux spectateurs en période de pandémie, à la place d’une saison d’été du Perchance Theater complètement en ligne sur Zoom?