11 septembre: déjà 19 ans

Deux jours plus tard, j’étais dans l’avion. J’allais voir New York.

New-Yorkais chaleureux

Cette ville m’a vite conquis. Ses gratte-ciels, sa cacophonie, son buzz. Chaque building et chaque lieu sur lequel je posais les yeux me tirait un «wow!». L’Empire State Building, la New York Public Library, le Metropolitan Museum of Art, les plus grands magasins des plus grandes marques de ce monde de la 5e Avenue, la Trump Tower (!), le Rockefeller Plaza, Central Park…

J’avais les yeux grands ouverts comme un enfant au matin de Noël.

Mais ce sont ses gens, les New-Yorkais, qui demeureront dans mes souvenirs à tout jamais. Des gens chaleureux, généreux, résilients surtout. Des gens au cœur brisé, mais courageux et prêts à se relever qui m’ont raconté que rien n’aurait raison de LEUR ville, de leur New York.

Comme ces policiers et pompiers que j’ai rencontrés, les héros du 11 septembre. Ces infirmières et employés d’un hôpital situé à proximité du World Trade Center, là où les premières victimes ont été transportées d’urgence. Les parents et amis de quelques victimes des attentats.