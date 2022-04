105e cérémonie de Vimy: les Torontois se rassembleront ce 10 avril

Après deux années sans célébration, la cérémonie d’hommage aux soldats canadiens ayant combattu à Vimy se tiendra ce dimanche 10 avril à l’ancien Hôtel de Ville. Pour le 105e anniversaire, le symbole des soldats canadiens morts en France lors de la Première Guerre mondiale reste fort.

La bataille de Vimy, une crête située entre les villes de Lens et Arras dans le Nord de la France, est considérée comme le fait d’armes qui a consacré l’indépendance Canada sur la scène internationale.

Comme avant la pandémie, la cérémonie de Vimy aura lieu avec la participation de nombreuses associations et institutions de la communauté.

«On célèbre la gratitude et la reconnaissance des Français et francophones aux alliés canadiens à Vimy», explique Gérard Poupée, l’organisateur de l’évènement depuis 20 ans. «On a ce devoir de mémoire et d’engagement pour la paix, en tant que citoyen.»

Continuer le travail pour la paix

L’hommage a une résonnance particulière cette année. «On peut dire que le travail pour la paix n’est pas fini, à l’image de l’Ukraine aujourd’hui», regrette Gérard Poupée.