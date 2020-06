1000 $ à Nellie’s Shelter grâce à la vente de masques sanitaires

Il n’en fallait pas plus pour qu’Élisabeth arrête son choix sur ce refuge de 36 lits, dont la mission est de «mettre en place des programmes et des services pour les femmes et les enfants qui subissent ou ont subi des oppressions telles que la violence, la pauvreté et l’itinérance», tel qu’indique le site Web de l’organisme.

Féministe, anti-raciste

«Nellie’s est une organisation féministe communautaire qui fonctionne dans un cadre antiraciste et anti-oppression. Nous sommes engagées dans le changement social par l’éducation et la défense des droits, afin de parvenir à la justice sociale pour toutes les femmes et tous les enfants», peut-on encore lire.

Une mission qui a résonné chez Élisabeth, originaire de Belgique et mère de quatre enfants. «Mon confinement se passe plutôt bien, mais pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, cette situation doit être l’enfer», souligne-t-elle.

Les employées de Nellie’s Shelters étaient à l’évidence très contentes de ce soutien financier impromptu.

Une crise sanitaire inédite

Étant kinésiologue de profession, Élisabeth Loumaye-Six affirme être sensible aux mesures de prévention et de protection à mettre en place, notamment pour les travailleurs de première ligne. Or, les protéger, c’est l’affaire de toute la population.