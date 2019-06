100 personnalités appellent le président français à résister à l’anglomanie

Les signataires souhaitent renforcer par une loi «le dispositif linguistique présent en rendant notamment l’application contraignante; en rappelant aux autorités judiciaires leur pouvoir de poursuivre les contrevenants.»

Enfin le troisième point demande «d’interrompre la marche suicidaire vers l’intronisation de la langue anglo-américaine comme seconde langue officielle de la nation».

Là encore, Benoît Cazabon a des arguments à revendre. «Il faut un pluralisme linguistique pour protéger les langues à égalité. Aujourd’hui, il s’agit d’un multilinguisme qui permet aux anglophones de rester unilingues et d’écraser les autres langues. Avant nous pouvions choisir une autre langue que l’anglais à l’école, c’est de plus en plus compliqué désormais.»

Louise Mushikiwabo, drôle de choix



Cette tribune réagit également au discours qu’a tenu Emmanuel Macron lors du Sommet de la Francophonie tenu en octobre dernier en Arménie. Le chef de l’État français avait déclaré que l’anglais est «une langue d’usage pour le monde, une langue de consommation».

Les signataires lui répondent: «à en juger par le dynamisme économique d’une majeure partie de l’Afrique francophone, comme par la vitalité du Canada francophone, leur langue d’usage — le français — en vaudrait pourtant d’autres».