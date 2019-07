Yesterday : un monde sans les Beatles?

On ressort avec l’envie de visser ses écouteurs sur ses oreilles et de se replonger dans les tubes mythiques du groupe. Yesterday donne du baume au cœur.

Loufoque à souhait

On peut reprocher au film son côté très «tiré par les cheveux», bien que cela reste inhérent à l’esprit de cette comédie.

On retrouve un côté très «noir et blanc»: le héros est très (trop?) gentil, la méchante est bien méchante.

Le dénouement du film laisse quelque peu le spectateur sur sa faim. Après moult péripéties et rebondissements durant l’intrigue, on aurait aimé quelque chose de moins prévisible et facile.

Toutefois, grâce à la patte décalée du film et au casting très convaincant, on parvient à faire abstraction de ces petits détails. Tout fan du phénomène pop britannique se laissera porter par l’intrigue avec un émoi certain et une fébrilité non feinte. À voir sans retenue.