William Nylander joue les héros en prolongation

Échos de vestiaire

Zach Hyman qui effectuait un retour au jeu tenait des propos élogieux envers William Nylander « Les gens ne réalisent pas à quel point ca lui tient à coeur et à quel point il veut gagner. De le voir jouer les héros ce soir est génial. Je suis vraiment content pour lui. »

L’auteur des 2 buts des Leafs William Nylander a adressé ses détracteurs: « Les critiques ont pas mal toujours été autour de moi mais je suis un peu habitué. Je sais que j’ai joué en dessous des attentes et je sais que je peux faire mieux. »

Sheldon Keefe au sujet de Nylander: « Je pense qu’il doit prendre un peu le blâme. Il doit être plus consistent et engagé, surtout lorsqu’il n’a pas la rondelle. »

Le gardien Michael Hutchinson a obtenu sa première victoire de la saison et l’entraîneur Sheldon Keefe était impressionné par sa performance. « Il a été vraiment solide toute la soirée et a donné beaucoup de confiance à notre groupe et nous a donné une réelle chance de gagner. »

Les Maple Leafs prennent maintenant la direction de l’ouest canadien pour y disputer 5 matchs avant de revenir à la maison pour y affronter les Jets de Winnipeg le 9 mars prochain.