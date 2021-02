Victoires faciles pour les Raptors et les 905

Emmenés par les triple double de Kyle Lowry (20 points, 11 rebonds, 10 passes) et les performances offesnives de Powell (30 points) et VanVleet (25), les Raptors ont rebondi après leurs deux défaites face aux Sixers et au Heat de Miami. Ils occupent désormais la 4e place de la conférence de l’est.

Le calendrier à venir semble, en plus, plus abordable que le gros mois de février qu’ils viennent de traverser. De quoi espérer laisser la barre des 50% loin derrière eux et solidifier leur position dans les quatre premières places au classement.

Le classement

Le programme à venir

Les chiffres