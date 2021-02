Victoire écrasante des Maple Leafs contre les Canucks

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour à domicile jeudi soir alors qu’ils accueillaient les Canucks de Vancouver pour la première fois de la saison. Les hommes de Sheldon Keefe espéraient poursuivre sur leur élan, eux qui connaissent un bon début de campagne.

Alignement

L’entraîneur des Leafs a été clair au sujet de son ouverture à essayer plusieurs combinaisons ainsi que de donner une chance à certains joueurs de l’escouade de réserve et du club-école des Marlies. L’attaquant Nic Petan obtenait donc sa chance et disputait son premier match cette saison. Il complétait le 4e trio avec Travis Boyd et Jason Spezza.

Autre changement à la formation avant la rencontre face à Vancouver, Wayne Simmonds a été promu à la 2e ligne où il évoluera avec John Tavares et William Nylander. Simmonds a marqué 3 buts lors des 4 derniers matchs.

D’un bout à l’autre

Auston Matthews n’a pas tardé à inscrire les Leafs au pointage. Un peu à l’image du but de Connor McDavid face aux Leafs il y a quelque jour, Matthews a traversé la patinoire d’un bout à l’autre pour ensuite déjouer le gardien des Canucks d’un tir du poignet. 1-0 Toronto