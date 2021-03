Vaccin AstraZeneca: quel plan de distribution en Ontario?

Pas de détails non plus sur qui, parmi les personnes atteintes de conditions médicales, pourront recevoir le vaccin, ni de mise à jour sur la liste des travailleurs essentiels à vacciner en priorité.

Dans les pharmacies

Sylvia Jones a affirmé, sans plus de précisions, que pour administrer les doses de la compagnie AstraZeneca, la province mettra de l’avant un «chemin» différent que celui utilisé pour les vaccins de Pfizer et de Moderna.

Est-ce que les zones davantage affectées par la transmission du virus recevront plus de doses du vaccin? La ministre n’a pas non plus voulu répondre à la question.

Elle s’est contentée d’ajouter que la province a signé une entente avec les pharmacies de la province, sous-entendant ainsi ― sans pour autant confirmer ― que les pharmacies pourraient devenir des sites d’administration du vaccin AstraZeneca.

Date d’expiration

Les principaux partis d’opposition à Queen’s Park s’inquiètent de ce qu’ils qualifient comme un «manque de sens de l’urgence» du gouvernement.