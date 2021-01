Une troisieme victoire de suite convaincante pour les Raptors

Pour le match de référence, il faudra attendre. En revanche, les Raptors de Toronto ont signé une deuxième mi-temps très solide et une victoire probante face aux Mavericks de Dallas, lundi soir. Les Texans étaient privés de nombreux joueurs majeurs (Powell, Finney-Smith, Kleber et Richardson) et avaient joué la veille, mais avec Doncic et Porzingis, leur deux meilleurs joueurs bien présents, cette équipe n’était pas à prendre à la légère.

Les Torontois ont été solides en défense durant tout le match et ont connu deux mi-temps offensives opposées. Une première compliquée et une deuxième nettement plus consistante. Cela s’est avéré suffisant pour s’éviter une fin de match serrée pour la première fois de la saison et s’imposer 116-93.

Prochain rendez-vous: une double confrontation avec le Heat de Miami, à l’aréna Amalie de Tampa Bay, mercredi et vendredi.

Le fil du match

Le début de match est compliqué pour Siakam qui se contente de tirs de loin ou à mi-distance qui finissent tous courts. Lowry inscrit un premier tir primé. Baynes est obligé de quitter ses coéquipiers pour 2 fautes rapides après 6 minutes. L’entrée de Boucher fait du bien et les Raptors mènent 13-12.

La défense torontoise, emmenée par Boucher, fait un bon premier quart avec seulement 18 points encaissés. L’attaque n’est pas en réussite à l’image de Siakam (1/7), mais les Raps mènent 22-18 après 12 minutes. Juste avant la fin de la période, l’entraîneur en chef des Mavericks se fait exclure pour deux techniques, après avoir contesté les décisions arbitrales.