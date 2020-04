Une jeune chirurgienne qui veut concilier travail, famille et vie sociale

«Puis, à un moment donné, il y a quelqu’un qui m’a demandé ‘pourquoi ne veux-tu pas être un médecin?’ Je n’y avais jamais pensé et ça m’a ouvert tout un monde de possibilités. Je réussissais bien à l’école. J’aimais apprendre et j’étais curieuse», se souvient-elle.

La longueur et la difficulté du chemin parcouru n’ont pas suffi à la dissuader. Elle n’a pas eu envie de regarder ailleurs, vers d’autres spécialités impliquant moins d’adrénaline.

«Je me suis dit que si je vais faire un travail toute ma vie, ça ne me dérange pas combien de temps ça me prend pour me rendre là. Je veux que je me lève le matin et que j’aime le travail que je vais aller faire. Ça aura valu la peine (tout cet effort), puis la chirurgie générale c’était ça pour moi. Ça a valu la peine», constate la jeune docteure.

Dictateurs

De surcroît, «il y avait encore cette mentalité-là que les chirurgiens étaient des dictateurs. Mais j’avais vu des modèles avec lesquels je pouvais m’identifier. Je me suis donc dit que je pouvais quand même être chirurgienne générale et être gentille!», plaisante-t-elle.

Les temps ont heureusement changé, estime-t-elle, peut-être, en partie, à cause du fait qu’il y a plus de femmes dans le domaine médical. Celles-ci accordent en général plus d’importance à leur vie familiale et aux responsabilités domestiques. Par conséquent, les valeurs, les priorités ont changé pour la nouvelle génération de médecins.