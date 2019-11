Une cinquantaine de personnes se sont prévalues de la clinique juridique itinérante

L’accent a été mis sur les droits de la famille, de l’immigration, du logement de l’emploi et des droits de la personne.

Selon Me Christiane Saad, directrice du PPD, «cette 3e clinique itinérante permet aussi de former les candidats qui vont être les futurs avocats et seront assermentés au Barreau l’année prochaine pour offrir les services en français».

Une 4e clinique est prévue l’année prochaine dans une autre région.

Aide juridique au Centre francophone

Me Jean-Nicolas Yacoub, avocat et notaire au CFGT, nous a rappelé qu’il est possible d’obtenir les informations juridiques gratuitement en tout temps au Centre (3e étage du 555 Richmond Ouest).

Son service d’aide juridique offre aux personnes à faibles revenus l’accès à des services répondant à leurs besoins via une ligne téléphonique de conseils juridiques en français, des ateliers communautaires juridiques, un service de notariat, de la représentation légale et des conseils juridiques.