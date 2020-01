Une chaire de recherche en médecine familiale à Ottawa

Fruit de la collaboration entre l’Institut du Savoir Montfort et le Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa, une chaire de recherche de langue française sur la santé familiale voit le jour à Ottawa.

Si l’objectif général de la nouvelle chaire est d’améliorer les soins de santé primaires pour tous les Canadiens, elle ciblera particulièrement les communautés francophones en situation minoritaire.

Canaliser les efforts

«Nous voulons faire une différence concrète dans la vie des communautés francophones, et les chercheurs n’y sont pas insensibles», souligne Dr Denis Prud’homme, chef intérimaire de la direction et directeur scientifique de l’Institut du Savoir Montfort.

La chaire viendra canaliser les efforts de recherche déjà en cours à l’Institut, l’hôpital Montfort et l’Université.

Le Dr Prud’homme précise que parmi les axes des futurs travaux, on retrouve les maladies chroniques et la relation entre la santé mentale et la santé physique. «On sait que dans les cas de diabète, de cancer ou de maladies cardiaques, il peut y avoir jusqu’à 30% de ces patients-là qui vont développer des problèmes de santé mentale.»