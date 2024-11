Une balade parmi les lieux et les mots

Que de mots et que de symboles. Vanier et Montfort. Le noyau de la francophonie d’Ottawa mais aussi d’une partie de la francophonie ontarienne. Rappelez-vous la mobilisation, à la fin des années 1990, de plusieurs Ottaviens et Franco-Ontariens pour sauvegarder l’Hôpital Montfort: eh bien justement c’est sur la rue Montfort que je vais vous prendre.

L’auteure Madeleine Stratford y va, elle aussi, pour se recueillir à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes et allumer un cierge et le regarder bruler « Non pas que je sois si croyante ou superstitieuse, mais j’ai toujours aimé voir une flamme brûler, espérant qu’un vœu s’exauce. »

Et que de vœux se sont exaucés avec beaucoup de labeur et de sueur pour que l’Hôpital Montfort reste en place et en vie.

Et si cela vous tente, pas très loin de Vanier au bord du quartier Rideau, vous pouvez aller faire un tour du côté du Cinéma Bytown. Un cinéma qui porte l’ancien nom de la ville d’Ottawa et que l’homme militaire, le Colonel By, a fondé en construisant le canal Rideau qui relie la rivière des Outaouais jusqu’à la ville de Kingston et de là au lac Ontario.

Dans ce cinéma qui est resté un peu suspendu en dehors du temps, vous pouvez regarder un film, nouveau ou ancien, car les deux se côtoient dans cet endroit magique, comme l’écrit si bien Jean-Louis Trudel: «Les programmes se diversifient, les toilettes vieillissent et le public mûrit, mais vous pouvez encore monter à l’étage pour regarder un film du balcon — expérience devenue historique.»