Un élevage de chèvres angoras dans l’Est de l’Ontario

De la tonte à la laine

La fibre mohair exige beaucoup de travail. «Pour la tonte, on va dire que ça prend environ un mois, car il faut trier les toisons pour vérifier la qualité de la laine et enlever les éléments moins bons. Après les toisons doivent être envoyées pour filer et revenir en laine.»

Ce processus prend trois à quatre semaines selon les délais de livraison.

Par la suite, avec les cônes de laine reçus Isabelle doit les séparer en écheveau pour pouvoir les teindre selon les différentes couleurs souhaitées. «On les teint, les laisse sécher et on doit les rouler à nouveau en écheveau pour les mettre plus beau pour la vente.»

À la petite boutique, où les gens peuvent passer sur rendez-vous, différents produits sont offerts. Des pelotes toutes simples, des kits tout inclus avec des patrons et la laine requise, des vêtements, des savons à base de lait de chèvre et bien plus sont au menu!

Les Belles Bouclettes participe à environ une douzaine de salons et festivals par année pour se faire connaître. «D’août à la fin septembre et octobre c’est la grosse saison.»

L’entreprise fait aussi de la vente en ligne. «Ce qui est difficile avec la laine, c’est que les gens doivent toucher», conclut Isabelle Perdigal.