Trois lauréats du prix Nobel racontés aux jeunes

Les lauréats des prix Nobel 2019 viennent d’être annoncés, donc quel meilleur moment pour jeter un coup d’oeil à trois biographies de lauréats du passé dont la lecture intéressera et inspirera nos jeunes. Il s’agit des lauréats Malala Yousafzai, Nelson Mandela et Marie Curie.

Tous ces livres sont disponibles en librairie et à la Bibliothèque publique de Toronto.

Contre l’oppression et pour le droit à l’éducation

Malala Yousafzai, Pakistanaise douée et visionnaire, est la plus jeune lauréate Nobel lorsqu’à 17 ans elle partage le prix Nobel de la paix 2014 avec l’Indien Kailash Satyarthi pour leur lutte contre l’oppression des enfants et pour le droit de tous les enfants à l’éducation.

Ce récit autobiographique fait entendre la voix sincère de cette jeune femme vivace et déterminée.

Malala évoque avec détails et émotion la vie dans sa région natale, la vallée Swat, oὺ le conversatisme social et religieux impose le purdah, la ségregation des sexes et la réclusion des femmes.