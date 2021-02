Siakam et Lowry portent les Raptors vers l’exploit

Ils l’ont fait! Les Raptors de Toronto ont réussi à venir à bout de l’armada offensive des Brooklyn Nets. Même si ces derniers ont été privés de leur arme nucléaire Kevin Durant pour une grande partie de la rencontre, en raison du protocole de santé de la NBA lié à la Covid, il n’en demeure pas moins que les Torontois ont signé une victoire convaincante, qui fait du bien au moral et au classement.

La performance des hommes de Nick Nurse a été complète. Portés par les 33 points de Siakam et les 30 de Lowry, ils ont profité la défense peu concernée des Nets pour en inscire 123 au total. De l’autre côté du terrain, ils ont réussi à limiter Kyrie Irving à 15 points (6/12 au tir) et James Harden à 17 points avec seulement 8 tirs tentés. Kevin Durant, qui n’a pas débuté le match et a été obligé de le quitter au cours du troisième quart, avait bien été défendu sur ses 19 minutes passées sur le terrain avec 8 points à son actif à 3/8 au tir.

Toronto s’est envolé pour Atlanta de suite après la rencontre. Si elle reçoit le feu vert de la ligue ce samedi, la franchise canadienne enchaînera un deuxième match en deux jours face aux Hawks (20h).

Le fil du match

Toronto prend un bon départ, bien aidé par 3 pertes de balle adverses et une défense laxiste (4-13). Le rebond et le repli défensif des Nets sont aux abonnés absents. Les contre-attaques torontoises fusent et les points en seconde chance sont nombreux (11-19). L’écart grimpe jusqu’a +9 sur un 3 de Lowry (17-26).