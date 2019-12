Seul à Toronto pour Noël? Participez au «Réveillon des orphelins»!

«Comme ça s’est bien passé et que les gens étaient super contents, les autres années on s’est dit qu’on allait faire pareil.»

La soirée se passe comme tous les French Fridays. Comme il s’agit du réveillon de Noël, un Secret Santa est organisé: «On demande à tout le monde d’apporter un petit cadeau entre 5 et 10 $».

Pique-nique du 14 juillet

C’est aussi l’équipe de French Fridays qui organise un pique-nique géant le 14 juillet, pour la fête nationale des Français, en partenariat avec Torontois.com.

«Depuis 8 ans, on fait ça au bord du lac Ontario, en face de High Park. Les gens apportent ce qu’ils veulent, ils s’installent sur l’herbe… et on est souvent entre 300 et 600 personnes.»

De belles rencontres

La plupart des personnes venant aux événements du French Fridays ont entre 35 et 50 ans, explique Zefred.