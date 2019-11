Rich The Kid bientôt sur scène à Toronto

Mondialement connu et reconnu, Rich The Kid se produira le 26 novembre prochain au Phoenix Concert Theatre de Toronto, dans Cabbagetown. Véritable star de la scène urbaine américaine, le rappeur passera également à Ottawa, Montréal et Vancouver à l’occasion de sa tournée I Need A Grammy.

Influencé par New York et Altanta

Originaire de Queens (New York), Rich The Kid a grandi dans la banlieue d’Atlanta, ville berceau d’un nouveau genre de rap américain. Dès son plus jeune âge, le Kid est influencé par le rap new-yorkais – porté par Nas, Jay-Z, 2Pac, The Notorious B.I.G. ou encore 50 Cent – et par la trap d’Atlanta.

En 2013 et alors âgé de 21 ans, il sort son premier «mixtape», Been About the Benjamins, avant, quelques mois plus tard, de participer à un projet collaboratif, Streets On Lock volume 1 et 2, avec le groupe Migos, originaire d’Atlanta et aujourd’hui mondialement connu.

Artiste travailleur et passionné, Rich sort pas moins de onze projets entre 2014 et 2015, dont six mixtapes solo et cinq projets collectifs. Il est alors amené à travailler avec plusieurs figures montantes du rap américain comme Fetty Wap, 2 Chainz, Kodak Black, 21 Savage ou encore Wiz Khalifa.

En parallèle du succès grandissant, Rich the Kid garde cependant la tête sur les épaules et crée en mars 2016 sa propre étiquette, Rich Forever Music. Il n’a alors que 24 ans.