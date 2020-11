Rêver de Bali : invitation à la douceur

Pédaler dans les rizières

J’ai aimé déambuler et pédaler dans les rizières de la région de Jatiluwih, sous le regard bienveillant de Dewi Sri, la déesse du riz et de la prospérité, puis suivre la course des nuages dans le ciel au-dessus du lac Bratan et de son magnifique Temple sur l’eau, Pura Ulun Danu.

Ici, l’homme est en permanence connecté à la nature, et, une randonnée dans la forêt primaire jusqu’à des cascades rafraîchissantes me confirme que Bali répond en tout point à mes envies de déconnexion d’un monde urbain, bruyant et pollué.

Les arbres aux larges troncs, les feuilles parfois plus grosses que ma tête, les lianes qui me permettent de jouer un instant à Tarzan au milieu du chant des oiseaux et les senteurs de la terre humide comblent chacun de mes sens.

Paysages brumeux

Un séjour dans une villa de Puri Lumbung me donne l’impression de m’échapper dans les paysages brumeux du Rwanda. Pour peu je m’attendrai à distinguer la silhouette d’un gorille entre les feuilles.

En altitude, la végétation dense se fond dans un brouillard mystérieux le soir venu, plongeant le visiteur dans une atmosphère particulière. Et pourtant on reste connectés à l’élégance simple et harmonieuse balinaise avec des habitations de charme en bois, des sculptures de divinités sur les portes et des bâtons d’encens qui brûlent au-dessus d’offrandes.