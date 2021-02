Retrouver le plein air et les souvenirs d’enfance

Mais, j’adore ma petite ville. Depuis ma jeunesse, j’ai eu la chance d’avoir des expériences incroyables grâce à la région où j’habite.

J’ai pu travailler dans un parc provincial à seulement 20 minutes de chez moi, faire du voilier avec ma grand-mère, puis faire du ski de fond et du ski alpin à peine une demi-heure d’où j’habite. J’ai pu faire des randonnées avec mon chien dans les forêts qui nous entourent et me plonger dans la baie Georgienne.

Devenu une passion

J’ai eu la chance d’avoir eu toutes ces belles expériences, mais ce n’est que cette année que c’est devenu une de mes passions et que j’ai pu véritablement me rendre compte de la chance que j’ai.

Je me suis retrouvée isolée, dans une petite ville, loin de la vie que j’avais cultivée à Toronto. J’ai décidé d’être reconnaissante de l’opportunité qui m’était donnée de faire un retour dans mon enfance; de pouvoir réellement apprécier ce qui m’était donné.

Depuis les confinements et reconfinements, des moments difficiles, des moments où je suis bouleversée, je sors et fais ce que je peux pour m’éclaircir l’esprit. Que ce soit une randonnée, une marche en raquette, enfiler mes skis de fond, ou même tout simplement être dehors, cela me donne tout ce dont j’ai besoin, et je me compte énormément chanceuse de pouvoir dire cela.