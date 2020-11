Raptors: un marché des agents libres inquiétant pour l’avenir?

Après la décision prise par Ibaka, le marché devait s’ouvrir pour les Raptors. Ils avaient de l’argent à distribuer. Ils pouvaient tenter de conserver Marc Gasol à prix raisonnable, tout en s’offrant un autre joueur intéressant sur le secteur intérieur. Dans le viseur torontois, le jeune pivot prometteur des Kings de Sacramento, Harry Giles, a finalement rejoint Portland pour un petit salaire d’un an. Gasol a lui signé aux Lakers. Une occasion pour lui de tenter de gagner un deuxième titre NBA avec LeBron James.

Toronto a enfin réussi à se montrer actif, avec la signature de l’Australien Aron Baynes. Il s’agit d’un pivot de 2m08, bon poseur d’écran, capable de tirer de loin et de jouer dur en défense. Le profil colle parfaitement aux Raptors. Et avec un contrat de deux ans, dont la deuxième année n’est pas garantie, cela permet encore et toujours de conserver de la masse salariale pour 2021.

Never forget when Aron Baynes showed off his patented upfake floater in Toronto with Drake sitting courtside.

Now, this will become a regular attraction. pic.twitter.com/yweRdFv0JP

— Unofficial tAronto Baynes Fan Club (@BaynesFanClub) November 23, 2020