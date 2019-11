Rap français : Gims au Toybox de Toronto jeudi

Ainsi, l’artiste au triple disque de diamant n’en est pas à son premier concert. Désormais, il chante, rappe, compose et encourage d’autres artistes en les produisant.

La réédition de son album Ceinture Noire, Transcendance, est sortie le 14 mars dernier, comprenant des collaborations internationales avec notamment J Balvin, Maluma, et Sting.

Fuego Tour : une tournée à grande échelle

Après de multiples concerts en France et en Europe, c’est à Toronto que Gims se produira jeudi prochain, une occasion de plus de conquérir le public canadien, francophone ou non.

