Privilégier le local… pour encourager nos 49 600 fermes et 25 000 restaurants en Ontario

Voici quelques trucs et idées:

Facilement accessibles

Achetez des produits locaux lors de votre épicerie, essayez de nouveaux aliments et optez pour les aliments produits localement, comme certains fruits et légumes qui sont facilement accessibles en été un peu partout. N’oubliez pas qu’en Ontario, vous pouvez facilement trouver des œufs, du lait et des haricots disponibles toute l’année.

Bien que certains fruits et légumes soient de saison, de nombreux légumes sont produits localement et disponibles toute l’année, comme les champignons, le rutabaga, l’ognon, la patate douce, les pousses germées, la laitue de serre et le concombre.

Conserve et congélation

N’oubliez pas la mise en conserve et la congélation, qui sont aussi d’excellents moyens de profiter de fruits et légumes abordables tout au long de l’année. C’est un bon moyen de consommer des produits locaux en tout temps, peu importe la saison.

Ajoutez un nouveau produit différent à chaque épicerie. Faites de nouvelles expériences et découvrez par exemple de nouveaux fromages ou yogourts provenant de l’Ontario et faits avec le lait de producteurs de la province. L’Ontario compte parmi ses aliments locaux de nombreux fruits et légumes, mais plusieurs autres surprises.