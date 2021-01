Performance décevante des Maple Leafs qui s’inclinent face aux Oilers

Gonflés à bloc suite à leur victoire de lundi face aux Jets, les Maple Leafs étaient de retour au jeu mercredi soir alors qu’ils recevaient la visite des Oilers d’Edmonton. Connor McDavid et ses coéquipiers disputaient le premier match d’un doublé face aux Leafs.

Alors que les Maple Leafs présentaient une fiche de 3 victoires et 1 défaite avant le duel face aux Oilers, les choses étaient un peu moins rose du côté d’Edmonton. L’équipe de l’Alberta s’amenait à Toronto avec une seule victoire et 3 défaites.

L’entraîneur Sheldon Keefe a choisi de garder sa formation intacte suite à la victoire de lundi et a conservé la formule 11 attaquants et 7 défenseurs. Le gardien Frederik Andersen montrait une excellente fiche de 12-0-1 en carrière face aux Oilers.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à mi-chemin de la première période lorsqu’un tir de Kailer Yamamoto s’est faufilé entre les joueurs devant le filet et a été redirigé par le patin de Jake Muzzin derrière le gardien des Leafs. Jimmy Vesey a mal paru sur la séquence. 1-0 Edmonton.

