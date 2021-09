Offre d’emploi : Responsable des communications/Agente de liaison Fem’aide

À titre d’agente de liaison Fem’aide, elle développe et met en œuvre un plan de travail permettant une concertation cohérente des efforts de promotion et l’atteinte des objectifs régionaux et provinciaux fixés en ce qui a trait à l’utilisation de la ligne Fem’aide dans la région du Sud de l’Ontario. L’agente coordonne auprès des organismes communautaires la promotion de la ligne Fem’aide. Enfin, le travail, dans les deux volets, peut être effectué en personne ou de manière virtuelle.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

PLANIFICATION – Communication organisationnelle et la ligne de soutien Fem’aide

Communication organisationnelle

Collabore à la mise en oeuvre de la stratégie de communication d’Oasis. Élabore et met en œuvre un plan de communication pour Oasis; veille à la cohérence du plan en lien avec la stratégie de communication. Développe et intègre dans le plan de communication un plan de promotion global des différents programmes, services et projets d’Oasis. Collabore, avec la direction générale, et lorsque la situation s’y prête, à la mise à jour des stratégies de communication d’Oasis.

Ligne de soutien Fem’aide

Développe et met en œuvre un plan de travail identifiant les stratégies et les activités de promotion de la ligne de soutien Fem’aide. Établit des objectifs de promotion et de distribution du matériel de la ligne de soutien et ce, pour la région du Sud de l’Ontario. Identifie les personnes contacts d’organisations avec lesquelles Oasis pourrait développer des protocoles d’entente liés à la ligne de soutien ainsi que l’offre de services en français selon la Loi 8; entretient des liens avec ces agences et regroupements communautaires potentiellement signataires. Collabore avec les autres agentes de liaison au sujet de l’ensemble de la livraison du programme Fem’aide et participe, selon les besoins, aux rencontres avec les autres agentes de liaison provinciales.

COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE

Gère la communication organisationnelle et la promotion extérieures d’Oasis. Analyse et diffuse, sous une perspective féministe, sur le territoire du Grand Toronto (GTA) et de Peel-Halton, de l’information pertinente, en lien avec la violence faite aux femmes. Agit à titre de personne ressource en ce qui a trait aux communications organisationnelles auprès des organismes partenaires. Collabore avec les agentes des relations communautaires d’Oasis afin de promouvoir les activités des services de l’organisme. Produit et envoie l’infolettre interne et externe bimensuelle; maintient à jour la base de données de contacts. Discute régulièrement des prises de positions féministes avec la direction générale puis rédige les correspondances destinées aux partenaires, aux décideurs et décideures. Représente Oasis à différentes rencontres ou comités en personne ou de manière virtuelle, lorsque la situation s’y prête. Met à jour le calendrier des événements d’Oasis.

Communication sur Internet de l’organisme

Utilise pleinement toutes les possibilités qu’offrent les médias sociaux sur lesquels Oasis est présent afin de promouvoir les diverses activités du Centre. Coordonne la transmission des messages sur les médias sociaux d’Oasis et effectue la mise à jour du site web. Collabore, avec les chargées de projets, de services et campagnes de l’Action ontarienne, auxquels Oasis adhère, en ce qui a trait à la promotion et la distribution de matériel liés aux campagnes de prévention.

Conception, rédaction et révision