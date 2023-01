Offre d’emploi: Responsable adjointe/adjoint intersectoriel (bilingue)

Le Conseil des arts de l’Ontario est un organisme financé par la province et relevant du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Nous accordons des subventions à des artistes professionnels et à des organismes artistiques à l’appui de notre mandat de favoriser la création et la production d’œuvres d’art au profit de tous les Ontariens et Ontariennes.

Responsable adjointe/adjoint intersectoriel (bilingue)

Numéro du concours : 8-22

Date d’échéance de la soumission de candidature : 13 février 2023 à 17 h

Type de contrat : contrat à durée déterminée temporaire d’un an