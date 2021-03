Offre d’emploi : Gestionnaire de programme – Répertoire à Patrimoine canadien

Si votre candidature est retenue pour un examen plus approfondi, nous vous contacterons pour un test et/ou une entrevue. Nous vous informerons par courrier électronique si vous êtes jumelé avec une opportunité d’emploi, alors assurez-vous que vos coordonnées sont toujours à jour.

Nous acceptons les candidatures jusqu’à la date de clôture. Toutefois, nous vous encourageons à postuler le plus rapidement possible car nous sélectionnerons les candidatures dans le répertoire au fur et à mesure que des postes deviennent disponibles.

Nous recherchons des personnes enthousiastes et engagées qui, à titre de gestionnaires régionaux de programmes, orienteront l’exécution des programmes et le soutien aux clients dans plusieurs localités au Canada. Il y a des postes de gestionnaire à deux niveaux.

Est-ce que le poste de gestionnaire de programme au sein de Patrimoine canadien vous convient? Peut-être! Vous reconnaissez-vous dans les énoncés suivants?

✔ Je possède un intérêt marqué pour la vie sociale et culturelle de nos collectivités et les organisations qui y contribuent.

✔ Je me sens d’attaque pour travailler avec une équipe locale à l’intérieur d’une organisation nationale.

✔ Je considère cette possibilité d’emploi pour le gouvernement du Canada comme une occasion d’améliorer les choses dans nos collectivités.

✔ J’ai une bonne idée de la manière dont travaillent les organismes sans but lucratif, des défis auxquels ils font face et du soutien dont ils ont besoin.

✔ Je sais traiter des questions liées à l’inclusion et à la lutte contre le racisme.

Si ces énoncés vous décrivent bien, et si vous cherchez une occasion à l’évolution continue et à la diversification de notre organisation, continuez à lire!