Offre d’emploi : enseignantes/enseignants qualifié(e)s en français langue seconde (FLS)

Le Conseil scolaire du comté de Renfrew (Renfrew County District School Board – RCDSB) embauche présentement des enseignantes/enseignants qualifié(e)s en français langue seconde (FLS), ayant une bonne maîtrise de la langue française, afin de pourvoir des postes vacants (besoins immédiats et futurs). Le conseil offre présentement un programme d’enseignement en anglais complémenté du français cadre (Core French) dans toutes ses écoles. Dans le cadre de l’expansion des programmes de français langue seconde, le conseil ajoute progressivement des programmes d’immersion – immersion précoce (Early French Immersion) ou immersion moyenne (Middle French Immersion) – à au moins une école dans chaque regroupement géographique du territoire. Nous recherchons des candidates et candidats qui :

ont un engagement envers les élèves et leur apprentissage;

respectent les principes d’équité et d’inclusion;

ont une excellente maîtrise du français, communication orale et écrite;

détiennent les connaissances professionnelles afin de diriger les élèves dans leur apprentissage, conformément au curriculum de l’Ontario;

maîtrisent les méthodes d’évaluation courantes; possèdent de bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles;

et, connaissent et respectent les normes de déontologie de la profession, telles qu’elles sont émises par l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario.

À noter : la connaissance du ‘Diplome d’études en langue française’ (DELF) est un atout.

Qualifications requises :

être membre en règle auprès de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario;

et, être qualifié pour enseigner le français langue seconde (FLS) OU parler français et être en mesure de compléter la qualification additionnelle de FLS partie 1.

À propos du RCDSB

Le Conseil scolaire du comté de Renfrew dessert le coeur de la Vallée d’Ottawa. Située entre Ottawa et North Bay, la région longe la rivière des Outaouais depuis Arnprior à l’est jusqu’à Deep River au nordouest et s’étend vers Barry’s Bay au sud, longeant le secteur nord-est du parc Algonquin. Chaque jour, près de 10 000 élèves franchissent les portes de nos 21 écoles primaires et 7 écoles secondaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: Jodie Gervais / [email protected]

Postulez ici