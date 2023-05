Offre d’emploi: Enseignant(e) francophone aux paliers moyen/intermédiaire

Nous recherchons des Enseignant(e)s capables d’enseigner une ou plusieurs des matières suivantes : le Français, les Mathématiques, les Sciences, l’Histoire et la Géographie aux paliers moyen/intermédiaire pour se joindre à notre équipe pédagogique.

Les candidat(e)s sélectionné(e)s doivent maitriser la langue française, avoir un bagage solide dans la matière enseignée et posséder les fondements d’une pédagogie axée sur la transmission du savoir, du savoir-faire et des attitudes requises pour permettre à tous les élèves de participer au processus d’apprentissage et de réussir.

Les candidat(e)s sélectionné(e)s doivent aussi être capables de s’intégrer à la vie de l’école et de s’engager à participer de façon proactive à toutes ses activités estudiantines.

Exigences

Expérience dans le domaine de l’enseignement

Connaissance approfondie des meilleures pratiques pédagogiques

Excellentes compétences en communication orales et écrites en français

Compétences communicatives en anglais

Solides valeurs morales et sens de la discipline

Possession d’un permit de travail au Canada (Candidat hors Canada)

Langues