Offre d’emploi: Directrice générale de La Maison

Description des tâches de la direction générale de La Maison

Sommaire des responsabilités

Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice générale a pour mandat de mettre en œuvre le projet de La Maison, assumer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de manière à réaliser les objectifs fixés et fournir des services de la plus haute qualité possible à La Maison. Elle veille à la réalisation de la mission et des objectifs de La Maison en dirigeant l’ensemble de ses activités, dans le respect des directives et des politiques adoptées par le conseil d’administration.