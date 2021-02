Offre d’emploi : Conseiller ou conseillère bilingue, Affaires publiques

RÉSUMÉ DU POSTE :

Le conseiller ou la conseillère bilingue, Affaires publiques, communique avec les intervenants du Barreau pour promouvoir les initiatives du Barreau auprès des membres et du public, et gagner leur engagement, ainsi que pour informer le Barreau des enjeux qui touchent les membres et les intervenants concernés.

Le conseiller ou la conseillère bilingue, Affaires publiques, est responsable de toutes les communications pertinentes avec les intervenants du Barreau, particulièrement ceux des communautés francophones et ceux visés par l’accès à la justice. Ses responsabilités comprennent la planification de rencontres, d’évènements de réseautage et d’autres activités de développement de relations avec les associations de droit des comtés et de districts, ainsi qu’avec les organismes juridiques et parajuridiques, et la participation à celles-ci.

Le conseiller ou la conseillère bilingue participe à l’élaboration de politiques et de processus de gestion des enjeux. Il ou elle fait mieux connaître et défend la mission du Barreau, ses objectifs, ses initiatives et ses services aux intervenants du système judiciaire, en français et en anglais.

Le conseiller ou la conseillère bilingue, Affaires publiques, établit ou poursuit une solide relation de travail avec les intervenants externes au gouvernement et dans le secteur de la justice pour répondre aux questions et aux enjeux complexes, partager et faire état de renseignements complexes, et communiquer des renseignements sensibles concernant les relations avec les intervenants et les grandes initiatives du Barreau. Un aspect important de ce rôle est de posséder les connaissances et de faire preuve de jugement pour s’occuper de dossiers complexes et sensibles.