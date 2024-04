Offre d’emploi : Attaché(e) aux affaires publiques et aux communications

Vous désirez travailler dans une équipe dynamique et pour une organisation axée sur le développement des relations interprovinciales? Ce poste vous offrira des projets inspirants et la possibilité de contribuer au développement de relations interprovinciales fortes et dynamiques.

CONTEXTE

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) fait partie d’un réseau de bureaux visant la représentation du Québec dans les autres provinces et territoires, notamment auprès des différents gouvernements au Canada. Son territoire couvre l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon et les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut. Il a la responsabilité d’assurer la promotion des intérêts du Québec sur les plans politique, économique, social et culturel, en plus d’entretenir une relation privilégiée avec les communautés francophones sur son territoire de responsabilité.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de poste et sous la responsabilité fonctionnelle du ministère du Conseil exécutif (Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, SQRC), la personne recherchée assure la réalisation des mandats du BQT dans les domaines des relations intergouvernementales, institutionnelles et des communications. Elle développera une vigie large et soutenue en affaires intergouvernementales, institutionnelles, économiques, sociales et culturelles en :

établissant, développant et maintenant des liens privilégiés avec les milieux gouvernementaux et institutionnels ainsi qu’avec la société civile sur le territoire couvert par le Bureau du Québec à Toronto;

suivant la veille de presse quotidienne et produisant des analyses sur différents sujets d’actualité;

analysant et évaluant les dossiers et situations touchant l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du territoire, dégageant des conclusions prospectives des situations étudiées; formulant les recommandations pertinentes;

produisant des avis et des notes d’analyse géopolitique sur différents enjeux d’actualité;

développant des activités contribuant au mandat de rayonnement du Québec sur le territoire du Bureau du Québec à Toronto.

Afin que les interventions appuyées par le Québec aient une visibilité et un effet de levier optimal, collaborer, au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie de communications pour le BQT, en :

planifiant et réalisant la stratégie de communications du Bureau;

maintenant des canaux de communications avec notre clientèle (ex : médias sociaux, bulletin d’information, site web et autres);

assurant la visibilité des actions du BQT ainsi que des programmes d’appui de ses partenaires internes (ministères et organismes du Québec);

développant du contenu original pour les outils de communication du BQT adapté aux différentes plateformes de diffusion.

PROFIL RECHERCHÉ

Exigences de l’emploi :

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi notamment en communication, gestion de projet, affaires publiques ou dans une autre discipline jugée pertinente aux attributions de l’emploi dont l’obtention requiert un minimum de 90 crédits ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Est exceptionnellement admissible une personne qui a un nombre d’années de scolarité inférieur, à la condition qu’elle compense chaque année de scolarité manquante par deux années d’expérience pertinente au domaine des attributions de la classe d’emploi.

Toutefois, la candidate ou le candidat doit détenir, au moins, un certificat d’études secondaires équivalent à une onzième année ou à une 5e secondaire, ou une formation scolaire équivalente.

Posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent ou un permis de travail émis par l'autorité fédérale compétente. Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d'un permis de travail peut soumettre sa candidature. Toutefois, elle devra être autorisée à travailler légalement au Canada au moment de sa nomination.

Connaissances et habiletés :

Connaissance approfondie de la société québécoise, sur les plans historique, politique, institutionnel, social, culturel et économique;

Connaissance du fonctionnement du gouvernement québécois et des enjeux pour le Québec en matière de relations canadiennes;

Connaissance des principaux enjeux actuels à l’échelle canadienne, sur les plans politique, économique, et autres;

Connaissance de la francophonie canadienne et des enjeux propres aux communautés francophones hors Québec;

Connaissance de partenaires du Québec dans le secteur privé, dans les villes, les universités, les médias et la société civile;

Détenir des grandes habiletés relationnelles et de communication;

S’adapter rapidement au changement et organiser efficacement des activités;

Savoir orienter son action vers le service à la clientèle et l’atteinte de résultats concrets;

Faire preuve d’initiative et de jugement dans des situations complexes;

Posséder une excellente maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites;

Détenir une excellente connaissance de Microsoft Office, des plateformes de médias sociaux, et autres outils informatiques;

Développer, dans son service, un esprit d’équipe et de collaboration.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le poste est à temps plein, soit de 35 heures par semaine. Le salaire annuel se situe entre 48 488 $ et 90 110 $, en plus d’une compensation de 10 % du salaire de base pour les avantages sociaux, selon l’expérience et dans le respect des modalités du régime d’emploi des personnes recrutées à l’extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein d’une représentation. Ce régime inclut annuellement quatre semaines de vacances et treize journées fériées.