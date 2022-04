Offre d’emploi : Attaché (e) à la francophonie

Vous désirez travailler dans une équipe dynamique et pour une organisation axée sur le développement des relations interprovinciales? Ce poste vous offrira des projets inspirants et la possibilité de contribuer au développement d’une francophonie canadienne forte, unie et engagée!

CONTEXTE

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) a la responsabilité d’assurer la promotion des intérêts du Québec sur les plans politique, économique, social et culturel, en plus d’entretenir une relation privilégiée avec les communautés francophones sur son territoire et de soutenir la mise en œuvre des programmes du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Son territoire couvre l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la cheffe de poste, la personne titulaire de l’emploi assiste et conseille cette dernière dans la réalisation des mandats confiés au Bureau du Québec à Toronto en lien avec la mise en œuvre de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne ainsi que l’administration des programmes de soutien financier qui en découlent. La personne titulaire développe proactivement des liens entre le Québec et les communautés francophones sur le territoire sous sa responsabilité, et s’intéresse aux actions qui facilitent le rapprochement entre le Québec et les communautés francophones sur le territoire du BQT. Elle s’occupe de communiquer régulièrement avec un grand nombre d’organisations francophones, de transmettre de l’information sur une base régulière et d’interagir tant par écrit que verbalement, de façon régulière avec des interlocuteurs variés. La personne titulaire de l’emploi assure également le suivi des divers accords de coopération et la réalisation de certaines actions phares de la Politique sous la responsabilité du BQT.

Les principales responsabilités seront :

Faire connaître la Politique et les programmes de soutien financier qui en découlent, notamment dans l’Ouest canadien;

Établir et maintenir un réseau de contacts au sein des diverses communautés francophones et auprès des intervenants gouvernementaux concernés;

Produire une programmation d’activités en lien avec le mandat du poste, et les réaliser;

Planifier, organiser et coordonner certaines actions incluses dans la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne et sous la responsabilité du BQT;

Rédiger des documents d’information et des rapports;

Appuyer le SQRC dans la gestion des programmes d’appui à la francophonie canadienne (relations avec la clientèle et les organismes visés, accompagnement des organismes, suivis administratifs et contrôles requis) de façon à pouvoir respecter les objectifs de visibilité, le cadre normatif et rendre compte des retombées et des impacts;

Collaborer avec le SQRC à la gestion de l’accord de coopération en matière de francophonie canadienne;

Contribuer, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe du BQT à la réalisation et au succès d’activités multisectorielles.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi dont l’obtention requiert un minimum de 16 années d’études. Détenir un diplôme supérieur serait un atout. Elle doit également posséder un minimum de trois années d’expérience de niveau professionnel dans les secteurs d’activités reliés à l’emploi.