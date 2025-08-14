Offre d’emploi : Agente ou Agent de gestion des dossiers d’appel des détenus – Bilingue (Anglais/Français)

Publié 14/08/2025 par lexpresstoronto

La Cour d’appel de l’Ontario, le plus haut tribunal de la province de l’Ontario, est à la recherche d’une personne organisée ayant un bon esprit d’équipe et de solides compétences en communication et en analyse pour offrir d’excellents services à la clientèle à son bureau d’accueil.

Au sujet de l’emploi

Vous devrez :

  • recevoir, examiner et traiter des documents de procédure en vous assurant qu’ils sont exacts, complets et conformes aux exigences prévues par la loi;
  • offrir un soutien administratif pour le traitement et la gestion de tous les dossiers d’appel des détenus;
  • offrir des services à la clientèle au comptoir public et répondre aux demandes de renseignements en personne, par téléphone et par courriel;
  • percevoir les droits et émettre des factures;
  • saisir et rechercher des données dans des systèmes informatisés;
  • agir comme greffière ou greffier suppléant de la cour, au besoin.

Ce que vous apportez à l’équipe

Ce qui est obligatoire

  • Maîtrise du français oral et écrit de niveau avancé. Votre niveau de maîtrise sera évalué avant l’embauche.

Compétences en analyse

  • Capacité de veiller au dépôt des documents requis, au suivi de la procédure, ainsi qu’à la prise de mesures par les avocats ou les parties non représentées pour assurer le respect des règles et des directives de pratique des tribunaux.
  • Capacité de déterminer les besoins des clients et de donner des conseils à propos des exigences non respectées ou de la préparation et du traitement appropriés de documents juridiques.
  • Faire preuve de discernement au moment de discuter de documents et de renseignements hautement délicats et confidentiels et au moment de les transmettre.

Connaissances et expérience

  • Capacité d’acquérir et d’appliquer des connaissances sur les lois, processus et procédures pertinents, par exemple la Loi sur les tribunaux judiciaires, les Règles de procédure civile, les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle ainsi que les processus et la procédure d’appel des détenus.
  • Expérience probante des pratiques et des processus de bureau pour gérer le dépôt de documents de procédure électroniques et imprimés, gérer les dossiers d’appel des détenus et préparer de la correspondance.
  • Capacité d’effectuer des calculs mathématiques de base pour traiter les paiements et rapprocher les sommes reçues.
  • Capacité d’acquérir et d’appliquer des connaissances sur les instances judiciaires pour agir à titre de greffière ou greffier de la cour.

Compétences en communication

  • Expérience en rédaction de correspondance courante à faire approuver par la direction, avec un degré élevé de précision et un souci du détail.
  • Capacité de faire preuve de tact et de discrétion dans les interactions avec des personnes comme les magistrats, les chefs, les avocats, les clients et les membres du public, dont certaines peuvent être argumentatrices ou désemparées.
  • Compétences démontrées en services à la clientèle pour obtenir et donner des renseignements au comptoir public, par téléphone et par courriel.

Compétences en organisation

  • Expérience de l’établissement de priorités, de l’accomplissement de tâches simultanées, de la satisfaction des besoins selon la charge de travail et du respect de délais serrés.
  • Expérience de la gestion de calendriers et d’horaires pour surveiller les échéances.
  • Expérience du travail autonome et en équipe dans un milieu stressant.

Compétences en informatique

  • Maîtrise de l’utilisation des ordinateurs ainsi que des traitements de texte, des tableurs, des logiciels de messagerie et des bases de données connexes (p. ex. Word, Excel, Outlook et Court Office System) pour saisir, rechercher et extraire de l’information.

Vous ne respectez pas toutes les qualifications?

Si ce nouveau poste vous emballe et que vous possédez la plupart des qualités énumérées, mais pas toutes, veuillez songer quand même à postuler. Nous sommes conscients qu’une seule personne peut ne pas posséder toutes les qualités exigées dans cette annonce d’emploi, et vous pourriez bien être la candidate idéale ou le candidat idéal.

Comment nous soutenons la diversité, l’inclusion et l’accessibilité

Nous nous efforçons de constituer une main-d’œuvre inclusive qui reflète les collectivités qu’elle sert. Nous encourageons toutes les personnes qui souhaitent travailler avec nous à poser leur candidature, y compris les personnes handicapées, les personnes autochtones, noires et racisées, ainsi que les personnes de toutes les ethnies, cultures, orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre.

Notre processus d’embauche est accessible, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Nous nous efforçons de prévenir et d’éliminer les obstacles dans notre processus d’embauche et pouvons offrir des mesures d’adaptation pour répondre à des besoins particuliers liés aux motifs protégés par le Code, comme un handicap, l’état familial et la religion. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures d’adaptation pendant le processus d’embauche, veuillez communiquer avec nous.

Pour en savoir plus sur les efforts déployés par la FPO pour bâtir un milieu de travail inclusif, antiraciste et diversifié, consultez:

  • les initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion
  • les engagements en matière d’accessibilité
  • la politique pour la lutte contre le racisme

Renseignements supplémentaires

Adresse:

  • 2 bilingue (anglais et français) Temporaire(s), durée jusqu’à 12 mois, 130, RUE QUEEN O, Toronto, Région Toronto, Vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires

Groupe de rémunération:
Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario
Comprendre l’avis d’emploi vacant – définitions

Horaire:
3

Catégorie:
Services juridiques

Date de publication:
le mercredi 13 août 2025

Note:

  • Cette offre d’emploi est également disponible en anglais.
  • À propos des vérifications de sécurité:
    Un dossier qui fait état d’une infraction criminelle ou d’une autre infraction fédérale ne vous exclut pas automatiquement du poste. Nous prenons en considération chaque situation selon les responsabilités du poste.

Si une vérification s’avère nécessaire et si vous avez habité en dehors du Canada au cours des cinq dernières années pendant six mois ou plus d’affilée ou si vous n’êtes pas une résidente canadienne ou un résident canadien, vous devrez fournir un certificat de police de l’étranger délivré par le pays dans lequel vous avez habité.

Les enquêtes de sécurité requises pour l’emploi sont seulement examinées et évaluées par le Bureau de la transition et de la sécurité, qui les tient également à jour et les garde strictement confidentielles.

  • T-AG-233091/25(2)

Comment postuler :

  1. Vous devez postuler en ligne à www.ontario.ca/carrieres. Vous devez entrer le numéro du concours dans le champ Numéro du concours pour trouver l’offre d’emploi.
  2. Votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae réunis doivent avoir un maximum de cinq (5) pages. Pour des conseils et des outils qui vous aideront à rédiger une lettre d’accompagnement et un curriculum vitae concis, consultez Rédaction d’une lettre d’accompagnement et d’un Curriculum vitae : conseils, outils et ressources.
  3. Adaptez votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae en fonction des exigences figurant dans l’offre d’emploi. En utilisant des exemples concrets, vous devez faire ressortir en quoi vos aptitudes et vos compétences correspondent aux exigences du poste. Nous comptons sur les renseignements que vous nous fournissez.
  4. Voir la description de l’emploi pour bien comprendre en quoi consiste ce poste.
  5. Les membres de la FPO doivent indiquer leur numéro d’employé RIRH (WIN Employee ID Number) lorsqu’ils présentent leur candidature à un poste.
  6. Si vous avez besoin que l’on prenne des mesures d’adaptation liées à un handicap qui vous permettront de participer au processus de recrutement, veuillez cliquer sur Pour nous joindre et nous fournir vos coordonnées. L’équipe des services de recrutement communiquera avec vous dans les 48 heures.

Sachez que les résultats de ce concours pourraient servir à établir une liste d’admissibilité de candidats qualifiés à occuper de futurs postes vacants, représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO). Conformément à la convention collective, les listes d’admissibilité sont partagées avec les représentants du SEFPO. En participant à ce concours, vous consentez à transmettre votre nom aux représentants du SEFPO.

Tous les candidats à un emploi (y compris les anciens fonctionnaires de l’Ontario) qui participent à un concours dans un ministère ou à un organisme public rattaché à la Commission doivent divulguer (dans leur lettre d’accompagnement ou leur curriculum vitæ) un emploi occupé antérieurement au sein de la fonction publique de l’Ontario. Les renseignements divulgués doivent comprendre les postes occupés, les dates d’emploi et, le cas échéant, toutes restrictions en vigueur limitant leur réemploi dans la fonction publique de l’Ontario. Les restrictions en vigueur peuvent comprendre des restrictions de temps ou liées à des ministères en particulier, et elles peuvent empêcher d’offrir à un ancien employé un emploi au sein de la fonction publique de l’Ontario pendant une certaine période (p. ex., un an) ou dans un certain ministère (pendant une période prédéterminée ou indéfiniment). Les circonstances entourant le départ d’un employé seront prises en considération avant qu’une offre d’emploi ne lui soit faite.

Rappel:

La date limite de candidature est le mercredi 3 septembre 2025 23h59min HAE. Les candidatures reçues en retard seront refusées.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce poste. Cependant, nous communiquerons avec vous uniquement dans le cadre du processus de présélection ou pour vous convoquer à une entrevue.

La fonction publique de l’Ontario est un employeur inclusif.
Toute adaptation nécessaire sera réalisée conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario .

