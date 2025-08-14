Offre d’emploi : Agente ou Agent de gestion des dossiers d’appel des détenus – Bilingue (Anglais/Français)

La Cour d’appel de l’Ontario, le plus haut tribunal de la province de l’Ontario, est à la recherche d’une personne organisée ayant un bon esprit d’équipe et de solides compétences en communication et en analyse pour offrir d’excellents services à la clientèle à son bureau d’accueil.
Au sujet de l’emploi
Vous devrez :
- recevoir, examiner et traiter des documents de procédure en vous assurant qu’ils sont exacts, complets et conformes aux exigences prévues par la loi;
- offrir un soutien administratif pour le traitement et la gestion de tous les dossiers d’appel des détenus;
- offrir des services à la clientèle au comptoir public et répondre aux demandes de renseignements en personne, par téléphone et par courriel;
- percevoir les droits et émettre des factures;
- saisir et rechercher des données dans des systèmes informatisés;
- agir comme greffière ou greffier suppléant de la cour, au besoin.
Ce que vous apportez à l’équipe
Ce qui est obligatoire
- Maîtrise du français oral et écrit de niveau avancé. Votre niveau de maîtrise sera évalué avant l’embauche.
Compétences en analyse
- Capacité de veiller au dépôt des documents requis, au suivi de la procédure, ainsi qu’à la prise de mesures par les avocats ou les parties non représentées pour assurer le respect des règles et des directives de pratique des tribunaux.
- Capacité de déterminer les besoins des clients et de donner des conseils à propos des exigences non respectées ou de la préparation et du traitement appropriés de documents juridiques.
- Faire preuve de discernement au moment de discuter de documents et de renseignements hautement délicats et confidentiels et au moment de les transmettre.
Connaissances et expérience