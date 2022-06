Offre d’emploi : Administratrice/administrateur de programmes bilingue

• Gérer, trier, classer et archiver les dossiers. Administratrice/administrateur de programmes bilingue (Arts francophones et Pratiques des artistes sourds ou handicapés)

Principales compétences :

• Il est essentiel d’avoir des capacités de lecture, de rédaction et de communication verbale de niveau supérieur avancé en français et en anglais.

• Quelques années d’expérience de fonctions administratives, de préférence dans un milieu artistique sans but lucratif, jointes à une formation ou des études pertinentes afin de renforcer sa capacité d’exceller au travail.

• Connaissance générale, compréhension, appréciation et expérience d’une grande variété de formes artistiques et de gestion artistique sans but lucratif avec une expérience directe des arts francophones et des pratiques artistiques des artistes sourds et handicapés.

• Être une personne axée sur les résultats, avoir une grande capacité de travailler sous pression avec des échéances serrées dans un milieu exigeant à priorités multiples.