Offre d’emploi: Administrateur/Administratrice de programmes bilingue

Emplacement :

Toronto

ReĢmuneĢration :

43 368 $ – 65 694 $

Le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) cherche une administratrice ou un administrateur expeĢrimenteĢ qui doit fournir des services de soutien administratif et logistique essentiels pour les programmes de subventions qui lui sont reĢgulieĢ€rement assigneĢs (actuellement il sā€™agit des programmes de la filieĢ€re Collaboration avec les communauteĢs et les eĢcoles), pour d’autres programmes au besoin ainsi que pour des projets et des partenariats. Le titulaire doit eĢgalement communiquer aux candidats et aux conseils scolaires des renseignements deĢtailleĢs, en francĢ§ais et en anglais, sur les exigences des programmes.

Principales responsabiliteĢs :

ReĢpondre par teĢleĢphone, par courriel ou en personne aux demandes de renseignements sur les exigences des programmes de subventions et sur lā€™utilisation du systeĢ€me de demande de subvention en ligne.

Examiner les demandes pour veĢrifier si elles sont admissibles, exactes et compleĢ€tes.

Assurer un soutien administratif et technique tout au long des reĢunions d’eĢvaluation des demandes de subventions, par exemple en projetant les informations aĢ€ consulter et en prenant des notes.

PreĢparer les lettres et les versements aĢ€ effectuer.

PreĢparer les communications de masse.

Prendre les dispositions logistiques pour les reĢunions qui se tiennent en personne (reĢservation de salles, reĢservations d’hoĢ‚tel, deĢplacements, repas, p. ex.).

GeĢrer, trier, classer et archiver les dossiers.

Effectuer des taĢ‚ches administratives geĢneĢrales et cibleĢes selon les besoins.

Principales compeĢtences :

ExpeĢrience de quelques anneĢes en administration, de preĢfeĢrence dans un milieu artistique sans but lucratif, doubleĢe dā€™une formation ou dā€™eĢtudes pertinentes qui augmentent la capaciteĢ du titulaire aĢ€ sā€™acquitter de ses responsabiliteĢs.

Bilinguisme obligatoire, avec maiĢ‚trise du francĢ§ais oral et eĢcrit aĢ€ un degreĢ avanceĢ.

Excellentes compeĢtences en lecture, reĢdaction et communication verbale.

Grande capaciteĢ aĢ€ travailler sous pression tout en restant axeĢ sur les reĢsultats dans un environnement aux deĢlais serreĢs, au rythme soutenu et aux prioriteĢs multiples.

Bonnes aptitudes d’organisation, d’attention aux deĢtails, de polyvalence et de gestion du temps.

CapaciteĢ aĢ€ travailler efficacement aĢ€ la fois de facĢ§on autonome et de manieĢ€re colleĢgiale avec dā€™autres.

CapaciteĢ aĢ€ communiquer de manieĢ€re professionnelle et dans une optique de service aĢ€ la clienteĢ€le.

Attitude solidaire et positive lors dā€™interactions, aĢ€ l’interne ou aĢ€ l’externe, avec des personnes qui ont diffeĢrents besoins/capaciteĢs et qui sont issues de la diversiteĢ culturelle.

Obligatoire : maiĢ‚trise des programmes Word et Excel (niveau intermeĢdiaire aĢ€ supeĢrieur). Atout : connaissance de Microsoft Office 365 et Teams.

MaiĢ‚trise technique de l’utilisation de mateĢriel audiovisuel et de bases de donneĢes.

Atout : connaissance geĢneĢrale, compreĢhension, appreĢciation et expeĢrience d’un large eĢventail de formes artistiques et de la gestion des arts aĢ€ but non lucratif.

Atout : connaissance des langues des signes LSQ/ASL et des langues autochtones.

Disposition aĢ€ faire des heures suppleĢmentaires de temps aĢ€ autre.

Les candidats admissibles sont inviteĢs aĢ€ soumettre leur lettre de preĢsentation et leur CV avant 17 heures (aĢ€ noter que les candidatures non accompagneĢes dā€™une lettre de preĢsentation ne seront pas accepteĢes) :

http://www.arts.on.ca/le-cao-en-bref/emplois?lang=fr-ca