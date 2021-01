Nouvelle défaite frustrante des Raptors

Les matchs se suivent et se ressemblent avec ces Raptors version 2020-2021 qui continuent de faire preuve d’inconstance match après match. Quand ce n’est pas en attaque, c’est la défense qui pèche. Vendredi soir face aux Kings, les hommes de Nick Nurse ont affiché une intensité défensive digne de leur standards seulement pendant les 12 dernières minutes. Insuffisant pour remporter un match NBA.

Ils ont pourtant réussi à être dans la rencontre dans les derniers instants grâce à une équipe de Sacramento qui s’est complètement effondrée en quatrième quart. Malheureusement, jouer 12 minutes sur 48 ne suffit pas à assurer une victoire et les visiteurs l’ont empochée sur le score de 124-126. Un score flatteur pour les Raps qui ont été menés de plus de 10 points quasiment tout au long du match.

Avec cette défaite, Toronto affiche désormais un bilan de 7 victoires pour 12 défaites avant d’affronter à deux reprise le Magic d’Orlando (8-12). Les Raptors auront l’occasion de passer devant leurs voisins de Floride. Encore faudra-t-il remporter ces deux rencontres…

Le fil du match

Privé d’Anunoby et Powell, Nurse lance Terence Davis dans le cinq de départ. Le début de match est rythmé et offensif. Les deux équipes trouvent le chemin des paniers et marquent de loin (12-13).

Après le premier temps mort de la rencontre, les Kings poursuivent sur leur lancée et restent devant. Siakam réalise un bon début de match avec 9 points. Il marque sur Whiteside pour rester au contact (19-22).