Le défenseur Morgan Rielly absent pour 8 semaines

Statistiques

Morgan Rielly s’est imposé comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue Nationale la saison dernière. Il avait obtenu une fiche de 20 buts et 72 points en 82 rencontres. Cette saison il a accumulé 3 buts et 27 points en 46 parties. Il est le joueur le plus utilisé de l’équipe et joue en moyenne tout près de 25 minutes par match.

Interim

En attendant le retour de Rielly, les Maple Leafs ont annoncé avoir rappelé le jeune défenseur Rasmus Sandin du club-école des Marlies. Sandin a été voté meilleur défenseur lors des derniers championnats mondiaux junior. Il a remporté la médaille de bronze avec la Suède.

Sandin sera fort probablement dans l’alignement demain lorsque les Leafs recevront la visite des Devils du New Jersey.