Moonbeam, Ontario: les passionnés du lac Rémi

«Comment peut-on garder un bon équilibre entre une augmentation d’activités, de résidences, etc., et s’assurer que notre petit coin de paradis sera encore là pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir? Je pense que le projet de Debbie et Gilbert va servir à renforcer l’importance de prendre bien soin de ce lac qui a une histoire colorée, qui est fragile et qui nous tient tous à cœur.»

Pour contribuer au projet avec des photos ou des histoires, contactez les responsables par Facebook ou par téléphone au 705-332-1210 pour Mme Blais et 705-367-2114 pour M. Peters.