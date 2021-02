Mois de l’histoire des Noirs: miser sur l’humanité

Cependant, il croit fermement que la musique a un côté magique, capable de changement social. Il est convaincu que plus on va montrer différents personnages sur scène ou à la télé, plus la conscience des gens va changer.

Après tout, ce serait dommage de ne parler de la présence des Noirs qu’en février, «le mois le plus froid et le plus court de l’année», résume en blaguant Yao.