Micro-agressions ou racisme inconscient: un mal invisible

«Tu es vraiment intelligent(e).» «Tu es plutôt belle pour une Noire.» «Tu n’es pas comme les autres Noirs.» Tels sont des exemples de commentaires, parmi tant d’autres, auxquels les personnes de couleurs comme moi font face dans leur vie quotidienne.

On a tendance à considérer ces remarques comme anodines et même parfois comme des compliments, mais en réalité, elles ne sont pas à prendre à la légère. Ces propos ne sont pas insignifiants: on parle de micro-agressions raciales.

Propos blessants

Les micro-agressions sont très subtiles et elles ne se présentent pas seulement sous forme de propos, mais aussi sous forme d’actions ou d’attitudes.

Je ne peux pas compter le nombre de fois où dès mon entrée dans une boutique, je pouvais sentir une présence humaine derrière moi surveillant chacun de mes mouvements. Bien sûr qu’il faut garder un œil sur cette jeune fille noire, après tout, les Noirs sont des voleurs, n’est-ce pas?

Des chercheurs de l’Université de Columbia aux États-Unis ont défini les micro-agressions raciales comme «des indignités verbales, comportementales ou environnementales quotidiennes brèves et courantes, intentionnelles ou non, qui communiquent des insultes et des insultes raciales hostiles, désobligeantes ou négatives envers les personnes de couleur.»