Mauvaise soirée pour les Maple Leafs qui s’inclinent face aux Jets

Les Maple Leafs de Toronto disputaient le troisième et dernier match de leur série face aux Jets de Winnipeg samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Les 2 formations avaient remporté un match chacune et la bataille serait haute en intensité dans l’obtention des 2 points importants pour le classement de la division.

Les Jets auront en bout de ligne été un trop gros défi pour les Leafs qui se sont écroulés. Après avoir pris les devants sur des buts de Jake Muzzin et William Nylander, les torontois ont non seulement laissé filer leur avance mais ont laissé les Jets les dominer. Mason Appleton, Adam Lowry, Paul Stastny, Nikolaj Ehlers et Mark Scheifele ont compté pour les visiteurs. Le gardien Frederik Andersen a eu une soirée de travail particulièrement difficile et il a mal paru à quelques reprises.

Transaction

Les Maple Leafs ont annoncé avoir échangé le défenseur Mikko Lehtonen vendredi après-midi. Ils ont envoyé le joueur aux Blue Jackets de Columbus en retour du gardien de but Veini Vehvilainen. Lehtonen a été élu meilleur défenseur de la KHL l’année dernière mais peinait à s’adapter au rythme de la LNH. L’entraîneur Sheldon Keefe a admis que le manque de matchs préparatoires a rendu la tâche difficile pour Lehtonnen de s’adapter rapidement. Malgré son talent et ses efforts, il n’y avait tout simplement pas de place pour lui dans l’alignement en raison de la forte compétition à l’interne.

Formations partantes

Aucun changement majeur du côté des Maple Leafs à l’exception de Travis Boyd qui ré-intégrait l’alignement après que Sheldon Keefe eut essayé Kenny Agostino à son poste lors du dernier match.

Bonne nouvelle pour les torontois, le gardien Connor Hellebuyck, qui a été exceptionnel devant le filet des Jets, profitait d’une soirée de repos. C’est donc Laurent Brossoit qui se retrouvait devant la cage des visiteurs.