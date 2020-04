L’intelligence artificielle pour détecter la CoViD-19

Un chercheur de l’Institut du savoir Montfort (ISM) contribue directement à une recherche pour utiliser l’intelligence artificielle dans le dépistage de la CoViD-19.

98% de réussite

Selon El Mostafa Bouattane, le directeur Information clinique et gestion de la performance de l’Hôpital Montfort et chercheur à l’ISM, un premier algorithme permettant d’analyser des radiologies de poumons affichent un taux de réussite de 98% pour dépister la CoViD-19.

Les tests à l’aide d’écouvillons, en plus de prendre quelques jours avant l’obtention du diagnostic, parviennent à repérer entre 60 et 70% des cas, souligne le Dr Bouattane.

«Aux États-Unis, cet algorithme a vu un des signes de la maladie sur la radiographie d’une personne alors qu’elle ne présentait aucun symptôme. Si on peut repérer les cas symptomatiques, on peut les traiter et les isoler des autres plus tôt.»

Si vous avez subi une radiographie récente de vos poumons, vous pouvez mettre à l’épreuve le logiciel d’intelligence artificielle au https://covid19.primeai.ca.

Besoin d’adaptation

Il y a toutefois un inconvénient à l’algorithme déjà développé, et il se situe au niveau de la radiographie elle-même. Il n’est pas recommandé, d’un point de vue médical, d’exposer des patients symptomatiques à des rayons X.