Les réalités linguistiques familiales sous le microscope

Mélange de langues

D’un point de vue linguistique, on parlera même de l’apparition d’une troisième langue puisque les locuteurs, tant les parents que les enfants, «finissent par mélanger les langues maternelles et celle du pays d’accueil, et ce, non pas en faisant seulement du code switching [de l’alternance codique], mais en mélangeant les formes et les sens des différentes langues».

Depuis 2018, Janaina Nazzari Gomès fait les aller-retour entre le Brésil et le Canada. De quoi lui donner la possibilité d’affiner ses observations et de tracer des parallèles linguistiques entre les deux sociétés.

Elle a particulièrement remarqué des ressemblances entre «l’insécurité linguistique des francophones en milieu minoritaire au Canada et des personnes parlant français au Brésil, que je considère aussi comme étant francophones».

Citoyens polyglottes

Le souci de normativité et le désir de reproduire un parler français standard marquent les francophones des deux pays selon elle.

Elle y va même d’un dernier conseil avant de retourner à sa recherche d’IRCC. Selon ses études, la langue des nouveaux venus risque d’être perdue dans le pays d’accueil «surtout après la deuxième génération».

Comme linguiste, elle est d’avis «qu’il serait très bénéfique pour le Canada, qui est un pays multiculturel, d’encourager non seulement que ses citoyens soient bilingues (anglais-français), mais qu’ils soient polyglottes, profitant ainsi de l’immense richesse linguistique présente sur le territoire».