Les Raptors un poil trop court face aux Warriors

Les remplaçants des Warriors se montrent plus appliqués en attaque face à Lowry et le banc. Malgré un bon Boucher (10 points, 4 contres, mais 3 fautes), les Raptors perdent beaucoup de balles en attaque. Golden State prend de l’avance (43-32). Un nouveau tir primé de Lee et un dunk de Paschall portent le score à 48-33.

L’attaque torontoise est en grande difficulté (12/38 au tir). Wanamaker prend ensuite un rebond offensif sur la tête de Lowry et marque en seconde chance (51-35). En sortie de temps mort, Toronto passe un 4-0 pour se relancer. Les Warriors résistent et conservent 10 longueurs d’avance à la pause.