Les Raptors tombent avec les honneurs face aux Celtics

Les Raps s’accrochent à leur petit avantage. Boston repasse momentanément devant sur une claquette dunk de Tatum, mais ce sont bien les Torontois qui sont devant à la pause dans le sillage des 21 points de Powell et des 16 de Boucher (66-70).

Coup de mou en début de 3e quart

Le retour des vestiaires est poussif pour les Raptors en attaque. De l’autre côté, Jaylen Brown et Jayson Tatum prennent les choses en main. Le premier inscrit 9 points, le second ajoute un dunk en pénétration. Scariolo prend un temps mort pour stopper les Celtics qui comptent une avance de 5 points (82-77).

Le scénario s’est inversé et ce sont désormais les Bostoniens qui font la course en tête et les Torontois qui s’accrochent. Les locaux prennent tout de même 12 points d’avance sur un tir à 3-points et un rebond offensif de Grant Williams (101-89). Davis finit le quart avec un triple et un contre sur Williams (101-92).