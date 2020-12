Les Raptors sont prêts pour les matchs de préparation

Comme il est de coutume au cours de la saison, Nick Nurse a repris ses bonnes habitudes avec des points presse réguliers chaque jour. Il s’est notamment montré très heureux de compter dans son personnel d’entraîneur l’apport de son ami Chris Finch. Ce dernier a fait forte impression lors de son introduction à la presse. Il a notamment apporté des idées nouvelles pour améliorer le jeu offensif de l’équipe et le rendre plus imprévisible.

Pascal Siakam prêt à rebondir

Le technicien s’est également montré élogieux envers Pascal Siakam. De retour avec un nouvel état d’esprit, le Camerounais a livré un long entretien aux médias. Il a confié qu’il ne s’était pas reconnu dans la bulle. Il a travaillé pendant l’intersaison pour revenir plus fort en s’entourant d’une équipe qui s’occupe de sa préparation.

Masaï Ujiri a conclu cette semaine de conférences de presse. Il a fait le point sur les situations contractuelles des dirigeants. S’il a précisé que Webster était proche de resigner, il a confié que, de son côté, il était concentré sur son travail et n’avait donc pas pris le temps de s’occuper de sa prolongation. Pour rappel, le président des Raptors arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Selon notre confrère de Sportsnet Michael Grange, du côté des Raptors Ujiri est la priorité. Une source lui a précisé qu’il n’y avait pas de plan B ou C pour le remplacer. On peut donc se montrer optimiste quant aux chances de le voir prolonger l’aventure. Tous les doigts sont croisés du côté des partisans des Raptors.