Les Raptors ne réalisent pas l’exploit face aux Bucks

L’attaque torontoise joue aux montagnes russes et connait de nouveau un gros coup de mou. Milwaukee en profite pour reprendre une avance confortable (91-100). Toronto, porté par Lowry et ses 7 points consécutifs plus un tir primé de Johnson, va revenir à 4 points à 1 minutes 17 de la fin. Johnson a l’occasion de recoller à -1. Son tir est raté et marque le début de la fin pour Toronto qui laisse échapper le match remporté 108-115 par les Bucks qui gèrent parfaitement les instants décisifs.